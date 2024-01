PSG : Un attaquant de Luis Enrique va se battre avec Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Discret durant la première partie de saison avec le PSG, Gonçalo Ramos est peu utilisé par Luis Enrique. Néanmoins, compte tenu de la faible concurrence à son poste, sa présence à l'Euro dans la liste des 23 du Portugal, ne semble pas remise en cause. Malgré tout, le numéro 9 du PSG ne devrait pas être titulaire, Cristiano Ronaldo étant toujours là. A moins que comme durant la Coupe du monde, Gonçalo Ramos reprenne le dessus. Un beau duel s'annonce.

Peu utilisé depuis le début de saison, Gonçalo Ramos voit même son temps de jeu continuer de baisser. Une situation inquiétante pour l'attaquant portugais à quelques mois de l'Euro, alors qu'il s'était imposé comme le titulaire avec sa sélection durant la Coupe du monde. Néanmoins, selon Gary De Jesus, le numéro 9 du PSG sera bien présent à l'Euro l'été prochain, mais il sera en concurrence avec un certain Cristiano Ronaldo.

Mercato - PSG : Paris a recruté «un joueur différent» https://t.co/I9MmaTmAO2 pic.twitter.com/eY8WnTDLmb — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Ramos va concurrencer Ronaldo à l'Euro

« Je pense qu’il ne débutera pas en tant que titulaire en raison de la présence de Cristiano Ronaldo et le fait que Martinez compte sur lui. Mais il fera partie de la rotation avec CR7, étant donné qu’il commence à se faire vieux. Je ne pense pas que ça change beaucoup de choses pour le sélectionneur le fait qu’il joue peu, car il n’y en a pas d’autres 9. Sa chance est que le Portugal a beaucoup d’ailiers, mais en pointe, il n’y a pas beaucoup de solutions ou les joueurs sont dans une mauvaise posture comme André Silva. Je ne le vois pas rater l’Euro par rapport à son faible temps de jeu au PSG. Par contre, je ne le vois pas du tout se battre avec Cristiano Ronaldo pour la titularisation. Le fait qu’il ne joue pas au PSG lui donne moins de force pour essayer de pousser CR7 sur le banc comme il l’a fait l’an dernier quand il était en train d’exploser avec Benfica », assure le spécialiste du football portugais dans une interview accordée à Foot Mercato .

«S’il ne joue pas, on comprend parce qu’il y a Cristiano Ronaldo»