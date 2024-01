Le RC Lens frappe fort, le PSG lance un avertissement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Premier et deuxième du classement la saison dernière, le PSG et le RC Lens se retrouve en Ligue 1. Les champions de France se déplacent sur la pelouse à Bollaert, le jardin des Sang et Or. Un défi de taille puisque le club nordiste ne s'est incliné qu'une seule fois sur son terrain. Mais Luis Enrique est prêt à déjouer les pronostics ce dimanche soir.

Leader du championnat, le PSG va débuter son année 2024 sur un choc face au RC Lens, qui fût son dauphin la saison dernière. Aujourd'hui, le club entraîné par Franck Haise ne pointe qu'à la septième place, mais est quasiment infranchissable sur sa pelouse. Depuis le début de la saison, les Sang et Or n'ont concédé qu'une défaite à domicile, face à l'OGC Nice en décembre dernier. Présent en conférence de presse, Luis Enrique se méfie de cet adversaire.





« C’est un bon test »

« Oui ça pourrait être une bonne manière de se tester. Le match de demain contre Lens comporte tous les ingrédients dont peut rêver une équipe de haut niveau. C’est un adversaire presque imbattable à domicile, ils jouent bien à domicile. Ils ne laissent pas beaucoup de temps pour réfléchir. C’est un bon test. Nous allons jouer dans un stade merveilleux et une ambiance extraordinaire. Je suis ravi » a confié le coach du PSG dans des propos rapportés par Le Parisien.

Le RC Lens amoindri pour ce choc ?