PSG : «Le meilleur», Riolo s’enflamme pour ce joueur

Arnaud De Kanel

Titularisé d'entrée par Luis Enrique dimanche soir pour le choc face au RC Lens, Vitinha a encore été très bon. Le milieu de terrain portugais répond présent cette saison après une première année délicate. Daniel Riolo estime même que c'est le meilleur milieu de terrain du PSG depuis l'arrivée du coach espagnol.

Le PSG fait le trou au classement. Victorieux du RC Lens, le club de la capitale compte désormais 8 points d'avance sur l'OGC Nice et sera très difficile à aller chercher. Bousculés par les Sang et Or , les Parisiens ont su faire le dos rond pour punir en contre. Décisif à huit reprises cette saison, Vitinha a de nouveau rendu une belle copie, pour son plus grand bonheur.

Un joueur du PSG se fait à nouveau charger en direct par Riolo https://t.co/j0cLQ7CDTl pic.twitter.com/sp3hdAYMpO — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«C’est important d’enchaîner les bons matches et j’aide l’équipe»

« Etre en supériorité, c’est pas toujours facile. Sans faire exprès, on fait moins d’effort et c’est difficile de continuer à faire le même effort que d’habitude. Mais, on gagne quand même et c’est un beau match. C’est important d’enchaîner les bons matches et j’aide l’équipe, je suis là pour cela. Je me sens le plus à l’aise sur le terrain », a-t-il confié au micro de Prime Vidéo . La prestation de Vitinha a également été saluée par Daniel Riolo, dithyrambique à son sujet.

«Il fait partie des joueurs que j'ai vu bon dès le début donc je suis je suis content»