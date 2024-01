Mercato - PSG : Mis à la porte, il ne reviendra plus à Paris

Arnaud De Kanel

Poussé vers la sortie l'été dernier, Renato Sanches a rebondi du côté de l'AS Roma. Mais comme souvent, les problèmes physiques sont venus gâcher son aventure et le club de la Louve veut casser son prêt. Le PSG est prêt à accepter cette rupture à condition de trouver un nouveau point de chute au Portugais qui ne reviendra pas à coup sur à Paris, quitte à rester six mois de plus dans la capitale italienne.

Arrivé en 2022 au PSG, Renato Sanches a raté son passage dans le club de la capitale qui lui a indiqué la sortie l'été dernier. Prêté à l'AS Roma, le milieu de terrain portugais n'a disputé que 228 minutes depuis le début de la saison et José Mourinho n'en veut déjà plus.

Le PSG comprend la décision de l'AS Roma

De ce fait, les dirigeants romains ont contacté leurs homologues parisiens pour leur faire part de leur volonté de casser le prêt du milieu de terrain. Le PSG ne compte pas s'y opposer comme le révèle Fabrizio Romano, à une condition.

Sanches ne reviendra pas au PSG