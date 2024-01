Mercato - PSG : Un joueur viré à cause des sorties en boite de nuit ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il n'entre pas dans les plans tactiques de Luis Enrique au PSG, Nordi Mukiele serait en réalité au coeur d'un malaise extrasportif. Selon les révélations de Daniel Riolo sur RMC Sport, le défenseur serait beaucoup trop adepte des virées noctures pour être conservé par l'entraîneur espagnol du PSG.

Nordi Mukiele et le PSG, c'est bientôt la fin ? Le latéral droit de 26 ans semble plus que jamais en instance de départ en direction du Bayern Munich, qui souhaite l'enrôler d'ici la fin du mercato de janvier. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG souhaite un transfert sec et non un prêt dans ce dossier. Mais quelle est l'origine de cette séparation avec Mukiele ?

Mercato - PSG - Mbappé : Nouvelle annonce étrange du Real Madrid https://t.co/SMUWtjpkMU pic.twitter.com/PD8TiKugs8 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

« Enrique n’en veut plus à cause des sorties »

Au micro de l'After Foot dimanche soir, sur RMC Sport , Daniel Riolo a livré la raison de ce divorce entre le PSG et Mukiele qui semble un peu trop adepte des boites de nuit parisiennes : « Luis Enrique ne veut plus de Nordi Mukiele, et on sait pourquoi. C’est à cause des sorties. C’est un peu l’organisateur des soirées, Luis Enrique a fini par le savoir et il n’en veut plus. Il ne lui fait plus confiance », indique l'éditorialiste.

« Je décide qui joue et qui ne joue pas »