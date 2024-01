Mercato - PSG : Mbappé va faire un choix surréaliste

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé se retrouve confronté à un choix cornélien entre une prolongation au PSG et une signature libre au Real Madrid. Une situation similaire à celle connue en 2022, et là encore, la différence entre les deux offres, du point de vue économique, n'est pas négligeable. D'après Daniel Riolo, l'écart est même encore plus important cette année.

L'avenir de Kylian Mbappé entre dans une phase décisive. En effet, contrairement à 2022, lorsqu'il se retrouvait dans une situation contractuelle similaire, l'attaquant du PSG pourrait cette fois-ci donner une réponse plus rapide concernant son prochain. Il s'agit encore d'un duel entre le Real Madrid et le club parisien qui avait tourné à l'avantage du PSG il y a un an et demi, notamment grâce à une offre impressionnante sur le plan économique. D'ailleurs Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, ne s'en cachait pas récemment, rappelant qu'il « n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça ». Et cela pourrait encore être le cas cette année.

«Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant»

Ainsi, Daniel Riolo a présenté les deux offres reçues par Kylian Mbappé, à commencer par celle du PSG, qu'il juge historique. « Dans cette histoire avec Mbappé, il faut avoir les idées claires. On a d'un côté une offre pour qu'il prolonge qui est la Rome antique, la Grèce antique, et les pyramides d'Egypte données à un joueur. Un truc jamais vu qui dépassera de beaucoup les 100 millions par saison. Donc un truc sur lequel aucun club ne pourra jamais s'aligner. Ce sera avec des avantages pour le frérot, pour la famille, pour tout le monde... l'agence de joueurs que veut monter la maman. Franchement c'est un truc incroyable (...) Ce qui est proposé à Mbappé par le PSG, c'est hallucinant », révèle-t-il au micro de l' After Foot , avant de dévoiler celle du Real Madrid.

Mercato - PSG : Mbappé reçoit une offre «hallucinante» ! https://t.co/ol5KzrDTNn pic.twitter.com/OZIdBj9lT9 — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

«Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça»

« De l'autre côté on a quelque chose qui est, j'allais dire normal, dire que c'est normal quand on parle du Real, C'est un salaire normal pour les stars du foot, on va parler de 30M€ et peut-être un brin plus. Et il n'est pas le roi du club. En gros on le fait redescendre sur Terre. Mbappé est au milieu et doit faire le choix entre ça. Les données elles sont là. Si c'est l'argent... Il peut aussi bien dire que le PSG il y a aussi du sportif parce qu'on va continuer de faire progresser l'équipe et de continuer le virage pris cet été, d'envisager de gagner avec ce PSG et non pas avec le Real qui en a déjà gagné des tonnes », ajoute Daniel Riolo.

«Un écart qu'on n'a jamais vu»