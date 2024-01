Mercato - PSG : Le Qatar prêt à relancer un transfert à 100M€

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain doit actuellement faire face à un gros problème en défense, puisque Luis Enrique a perdu sur blessure Milan Skriniar après Presnel Kimpembe et Nuno Mendes. Ainsi, luis Campos semble prêt à agir sur le mercato pour lui offrir un renfort et la solution pourrait bien venir du Portugal, avec l’un des jeunes talents les plus en vue du moment.

Si Lucas Beraldo est arrivé au tout début du mercato hivernal, le PSG pourrait bien être obligé de recruter un nouveau défenseur central. Luis Enrique se retrouve en effet avec un secteur fragilisé par différentes blessures et avec les 8e de finale de Ligue des Champions qui approchent à grands pas, ça pourrait devenir une urgence.

Le PSG cherche un défenseur

Ainsi, ces derniers jours d’innombrables pistes ont été évoquées pour le PSG, d’un Radu Drăgușin qui a finalement rejoint Tottenham à un Tiago Djaló qui devrait signer dans les prochains jours en faveur de la Juventus. Mais Luis Campos semble également regarder en Ligue 1 avec notamment Leny Yoro, même si nous vous avons révélé sur le10sport.com que la concurrence sera rude pour la pépite du LOSC.

Retour au premier plan de la piste Antonio Silva

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le PSG lorgnerait également un autre jeune espoir au poste de défenseur central. Il s’agirait d’Antonio Silva, qui a seulement 20 ans est déjà un titulaire indiscutable à Benfica et qui commence également à se faire une place au sein de la sélection portugaise. Là encore ce dossier ne sera pas simple, puisqu’on parle d’une possible indemnité autour des 100M€ pour l’arracher à son club formateur.