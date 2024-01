Mercato : Kylian Mbappé fait trembler le PSG !

Pierrick Levallet

Le flou règne toujours sur l'avenir de Kylian Mbappé. La star de 25 ans sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et personne ne sait encore ce qu'elle réserve pour la suite de sa carrière. Le club de la capitale souhaiterait naturellement prolonger Kylian Mbappé, mais craindrait de le brusquer en faisant pression pour sa signature.

Le feuilleton Kylian Mbappé est bien parti pour durer encore quelques semaines. Le champion du monde 2018 voit son contrat avec le PSG arriver à son terme en juin prochain et il n’a toujours pas tranché pour son avenir. Le flou règne sur ce dossier, alors que le Real Madrid et Liverpool suivraient la situation de Kylian Mbappé de près.

Le PSG veut prolonger Mbappé...

Le PSG ne lâcherait cependant pas l’affaire. Nasser Al-Khelaïfi espère voir Kylian Mbappé prolonger son engagement, comme en mai 2022. Mais la direction parisienne ne souhaiterait pas brusquer le capitaine de l’équipe de France pour autant.

... mais avance prudemment