PSG : Enrique inspiré par Galtier pour Mbappé ?

Arrivé au PSG pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique a fait des débuts mitigés dans la capitale. L'entraîneur espagnol a alors décidé de repositionner Kylian Mbappé dans l'axe afin de redresser la barre. Il se serait d'ailleurs inspiré de son prédécesseur avec ce choix tactique pour la star de 25 ans.

Après avoir passé presque toute la saison dernière en tant que numéro 9, Kylian Mbappé jubilait avec l’arrivée de Luis Enrique au PSG. L’ancien sélectionneur de l’Espagne utilisait l’international français sur l’aile gauche, son poste préférentiel, en début de saison. Cela aura cependant été de courte durée.

Luis Enrique a repositionné Mbappé en 9

Après un début de saison mitigé, Luis Enrique a décidé de repositionner Kylian Mbappé dans l’axe afin d’avoir plus d’efficacité devant le but comme le rapporte SPORT . De cette manière, la star de 25 ans est plus proche de la cage adverse et peut se montrer plus dangereuse offensivement. L’entraîneur du PSG se serait d’ailleurs inspiré de Christophe Galtier.

Galtier avait pris la même décision

La saison passée, le technicien français avait pris la même décision. Pour que Kylian Mbappé puisse cohabiter avec Neymar et Lionel Messi, Christophe Galtier l’avait placé en tant que numéro 9. Cela n’avait d’ailleurs pas plu au principal intéressé, qui avait alors déclenché une polémique avec le fameux #PivotGang. À voir si cela ne se reproduira pas sous les ordres de Luis Enrique.