PSG : Luis Enrique s'agace encore contre un journaliste

Amadou Diawara

Alors que la CAN 2024 a débuté ce samedi soir, Achraf Hakimi est actuellement en Côte d'Ivoire avec le Maroc. Ce dimanche soir, le PSG était donc privé de son numéro 2 pour le choc face au RC Lens. Interrogé par un journaliste sur l'absence d'Achraf Hakimi, Luis Enrique s'est emporté.

La Coupe d'Afrique des Nations a débuté ce samedi soir avec l'entrée en lice de la Côte d'Ivoire, le pays hôte. Convoqué par Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, Achraf Hakimi a donc manqué le dernier match du PSG.

Mercato - PSG : Paris obligé de laisser partir un joueur ? https://t.co/73APrep8xG pic.twitter.com/Qu9k82unzY — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Hakimi est à la CAN avec le Maroc

Sans Achraf Hakimi, le PSG s'est imposé sur la pelouse du RC Lens ce dimanche soir (0-2). Lors d'un entretien accordé à Prime Video , Luis Enrique a été questionné sur l'absence de son latéral droit marocain. Et le coach du PSG a poussé un coup de gueule.

«Pourquoi je me plaindrais de ça ?»