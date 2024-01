Mbappé - Dembélé : Cette recrue du PSG se lâche

Amadou Diawara

Depuis le déplacement au Havre le 3 décembre, Luis Enrique aligne un trio d'attaque composé de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Alors qu'il a de plus en plus d'automatismes avec ses deux ainés, le crack de 21 ans s'est totalement enflammé après la victoire face au RC Lens ce dimanche soir.

Depuis la fin du match entre le PSG et Newcastle le 28 novembre au Parc des Princes (1-1), Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé. Un choix qui a condamné à la fois Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Recrutés pour occuper la pointe de l'attaque du PSG, les deux avant-centres sont désormais relégués sur le banc. De son côté, Bradley Barcola a gagné sa place de titulaire.

Mbappé, Dembélé et Barcola sont déjà complices

Après le nul face à Newcastle, le PSG s'est déplacé sur le pelouse du Havre (0-2, le 3 décembre). Pour cette rencontre, Luis Enrique a laissé Kylian Mbappé dans l'axe et Ousmane Dembélé sur l'aile droite. Et pour compléter son attaque, le coach du PSG a aligné Bradley Barcola d'entrée sur le côté gauche. Visiblement satisfait, Luis Enrique a utilisé le même trio offensif à tous les matchs depuis cette rencontre, hormis contre l'US Revel en Coupe de France.

«C’est important d’avoir cette connexion en attaque»