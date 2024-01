PSG : Un joueur en plein calvaire après son transfert ?

Alexis Brunet

Luis Enrique avait décidé d'aligner une attaque 100% française face au RC Lens. Bradley Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé se partageaient donc les trois postes devant. Gonçalo Ramos prenait lui place sur le banc, et il n'est même pas entré en jeu. L'ancien buteur du Benfica Lisbonne traverse une période très compliquée en ce moment au PSG.

Depuis quelques matches, Luis Enrique a pris la décision d'aligner Kylian Mbappé au poste de numéro neuf. Un choix qui avait de quoi interroger à première vue, car le champion du monde évoluait de base sur le côté gauche, et le PSG dispose aussi de deux joueurs de haut niveau pouvant évoluer dans cette position, Gonçalo Ramos, et Randal Kolo Muani. Mais dimanche soir les deux attaquants n'ont pas disputé la moindre minute face au RC Lens.

Gonçalo Ramos joue de moins en moins

Les temps sont durs pour Gonçalo Ramos. Le Portugais a du mal depuis plusieurs semaines, et Luis Enrique ne lui fait que peu confiance. La dernière fois que le coach du PSG l'a titularisé en Ligue 1, c'était le 24 novembre dernier, face à l'AS Monaco. Il a bien été aligné d'entrée face à Newcastle en Ligue des champions, et contre l'US Revel en Coupe de France, mais c'est bien peu pour un joueur de ce calibre. Pour le moment l'ancien joueur du Benfica Lisbonne n'a inscrit que quatre buts avec Paris.

L'avenir s'annonce compliqué pour Ramos