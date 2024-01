PSG : Luis Enrique s’en prend à Zaïre-Emery, il s’explique

Arnaud De Kanel

Réaliste, le PSG a pris le dessus sur le RC Lens dimanche soir en clôture de la 18ème journée de Ligue 1. Un coup énorme réalisé par les Parisiens qui s'envolent au classement. Luis Enrique était malgré tout tendu sur le banc et il a haussé le ton auprès de Warren Zaïre-Emery. Il s'est expliqué.

Le PSG a peut-être tué le peu de suspens qu'il restait en Ligue 1. Tombeurs du RC Lens grâce à des buts de Bradley Barcola et Kylian Mbappé, les Parisiens comptent désormais 8 points d'avance sur leur dauphin, l'OGC Nice. De quoi satisfaire Luis Enrique, pourtant très actif sur son banc, notamment pour donner des consignes à Warren Zaïre-Emery.

«Je donne beaucoup de consignes»

Le crack du PSG n'a pas été le seul visé par les remontrances de son coach puisque Carlos Soler n'a pas été épargné non plus. Le côté droit parisien, qui était dépourvu d'Achraf Hakimi, a été sollicité et l'entraineur espagnol était obligé d'être vigilant. Il ne s'agissait donc en aucun cas d'une attaque personnelle selon Luis Enrique qui a donné des explications en conférence de presse.

«Notre but est toujours d’être imprévisible pour l’adversaire»