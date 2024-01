Mercato - PSG : Luis Enrique dit stop, un joueur va prendre la porte

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La situation se gâte pour Nordi Mukiele. Malgré le départ d'Achraf Hakimi à la Coupe d'Afrique des Nations, Nordi Mukiele ne parvient pas à s'imposer dans le groupe titulaire de Luis Enrique. La raison ? Selon Daniel Riolo, le latéral droit aurait une hygiène de vie discutable. Ses nombreuses sorties nocturnes agaceraient le coach du PSG.

Loin d'être un premier choix pour Luis Enrique, Nordi Mukiele espérait gratter du temps de jeu avec le départ d'Achraf Hakimi à la CAN. C'est raté. Questionné sur ce choix, Luis Enrique avait évoqué un choix sportif.





« C'est de ma responsabilité de décider qui joue et qui ne joue pas »

« En tant qu'entraîneur, c'est de ma responsabilité de décider qui joue et qui ne joue pas. C'est aussi simple que cela. Aucune équipe dans le monde ne fait jouer tous ses joueurs » avait lâché l'entraîneur du PSG ce samedi. Mais selon Daniel Riolo, Mukiele s'est écarté tout seul en raison de son hygiène de vie.

Les sorties nocturnes de Mukiele dérangent