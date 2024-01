Mercato - PSG : Un contrat à 10 milliards d’euros, la folie du clan Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant la première moitié de l’année 2022, le feuilleton Mbappé a grandement fait parler. Et pour cause, l’attaquant du PSG voyait son contrat s’achever le 30 juin et avait donc la possibilité de s’engager libre avec le club de son choix. Néanmoins, il a finalement opté pour une prolongation de contrat avec à la clé un énorme salaire. Et Fayza Lamari ne regrette absolument pas, assurant qu’elle aurait pris «10 milliards d’euros» si elle avait pu.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé va devoir trancher entre une prolongation au PSG ou une signature libre dans le club de son choix. Une situation qui n'est pas nouvelle pour lui puisqu'en 2022, il avait opté pour la première option contre toute attente. Il faut dire que le PSG lui avait alors offert l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport. Et Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, n'a aucun regret.

«Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris»

« Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça », assure-t-elle dans le prochain numéro d' Envoyé Spécial qui sera diffusé jeudi sur France 2 et pour lequel Le Parisien a obtenu cet extrait.

Mbappé n'a toujours pas tranché