Mercato - PSG : Coup dur pour la mère de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau

Le PSG se retrouve dans la même position qu’en 2022 pour Kylian Mbappé : le voir partir en tant qu’agent libre. Cette fois-ci, Liverpool est une destination qui revient avec insistance pour l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Club préféré de sa mère, Liverpool ne pourrait pas l’accueillir si Mohamed Salah ne quittait pas les bords de la Mersey. Et ce serait la tendance actuelle…

Clap de fin pour Kylian Mbappé à Paris ? Sept ans après son arrivée au PSG, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale en 2023 pourrait partir en tant qu’agent libre au terme de la saison. Contrairement à ce que Foot Mercato a avancé dimanche dernier, il n’existe aucun accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le lundi 8 janvier.

Liverpool, une option pour Mbappé à condition que Salah soit vendu

Et maintenant ? D’après le journaliste Guillem Balague, le Real Madrid serait toujours en pole position dans la course à la signature de Kylian Mbappé. Cependant, Liverpool serait intéressé par le profil de Mbappé. The Daily Telegraph expliquait cette semaine que pour être en capacité d’accueillir Kylian Mbappé tant sportivement qu’économiquement, Liverpool devrait vendre Mohamed Salah à prix d’or en Arabie saoudite à la prochaine intersaison.

Mercato - PSG : Une erreur à 150M€ est dénoncée ! https://t.co/0jETD4z8T1 pic.twitter.com/IyyZoNRgh5 — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

«Salah a toujours envie de continuer à Liverpool»

Pour Ask Ornstein , rubrique publiée sur The Athletic, le journaliste David Ornstein s’est appuyé sur ses sources afin de faire passer le message suivant sur l’avenir de Mohamed Salah à Liverpool, où son contrat arrivera à expiration en juin 2025. « Certains m'ont suggéré que Salah a toujours envie de continuer à concourir au plus haut niveau du football européen avec Liverpool, un départ n'est donc pas du tout certain ».

«J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère»