Mercato - PSG : Une star prête à tout relancer pour Mbappé ?

Kylian Mbappé est prêt à prendre une décision pour son avenir selon la presse anglaise. Il semblerait que ce soit seulement une question de jours à présent. A Liverpool, on ne baisserait pas les bras. Cependant, une vente XXL de Mohamed Salah serait obligatoire pour que les Reds aient leurs chances.

La semaine dernière, Kylian Mbappé révélait en zone mixte ne pas avoir pris sa décision. Pourtant, Foot Mercato dévoilait un accord trouvé entre l’attaquant du PSG et le Real Madrid dans le cadre d’une arrivée en tant qu’agent libre en fin de saison. Une rumeur démentie par le clan Mbappé par l’intermédiaire de plusieurs médias et par le10sport.com le 8 janvier dernier.

Une décision imminente pour Mbappé ?

Toujours pas de choix final pour Kylian Mbappé. Mais à en croire The Daily Telegraph , le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain devrait trancher pour son avenir dans les prochains jours. Le Real Madrid ne serait plus si déterminé à s’attacher ses services et aurait d’ores et déjà prévu de ne pas lui offrir le même package financier qu’en 2022. Un boulevard pour Liverpool ?

Mercato - PSG : Le Qatar dit oui à Kylian Mbappé ! https://t.co/Ox9vrCgkN3 pic.twitter.com/WaqvMloyyY — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Une vente de Salah pour que Liverpool puisse accueillir Mbappé