Mercato - PSG : C’est confirmé, un «joueur fantastique» va signer

Attendu en début de mercato, Gabriel Moscardo n’a toujours pas signé au PSG. Et pour cause, sa visite médicale a révélé un problème au pied qui nécessite une opération. Néanmoins, le transfert du milieu de terrain du Corinthians devrait bien se concrétiser dans les prochaines heures. Une excellente nouvelle pour Nasser Al-Khelaïfi qui semble déjà fan du joueur.

C'est le dossier chaud de cette première partie de mercato du côté du PSG. Attendue depuis plusieurs semaines, la signature de Gabriel Moscardo n'est toujours pas officielle. Et pour cause, la visite médicale du milieu de terrain brésilien a révélé un souci au pied qui nécessite une opération. Une situation qui a jeté un froid sur son transfert, mais selon UOL Esporte , une solution a été trouvée et Gabriel Moscardo signera un pré-contrat avec le PSG avant de débarquer l'été prochain.

Une solution trouvée pour Moscardo ?

Une situation qui doit rassurer Nasser Al-Khelaïfi qui ne tarissait pas d'éloges pour Gabriel Moscardo il y a quelques jours : « C'est un joueur fantastique. Nous croyons beaucoup en lui et en son potentiel. Il est blessé et a besoin d'une opération donc nous devons aussi regarder ça », confiait le président du PSG dans les colonnes de L’EQUIPE , avant de poursuivre.

«C'est un joueur fantastique»