Mercato - PSG : L’avenir de Mbappé est réglé «à 80%», annonce imminente ?

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a une nouvelle opportunité de partir libre à l'issue de la saison. Dans cette optique, le Real Madrid fait figure de grand favori pour accueillir le capitaine de l'équipe de France. En Espagne on assure même que c'est une affaire réglée «à 80%».

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire parler. Il faut dire que son contrat s'achève en juin prochain et qu'il peut donc dès aujourd'hui signer un pré-contrat avec le club de son choix en vue de s'y engager libre. Et comme en 2022, le Real Madrid va tenter d'y parvenir en évitant une nouvelle prolongation au PSG.

«Les chances que Kylian Mbappé joue au Real Madrid sont de 80%»

Et vue d'Espagne, la tendance est d'ailleurs clairement à une signature au Real Madrid. « La sensation que j’avais, qui s’est transformée en information et nous pourrions apprendre dans les prochains jours, c’est que Kylian Mbappé est plus proche du Real Madrid qu’il n’y paraît », assure ainsi Edu Aguirre, journaliste du Chiringuito , à l'occasion d'un live sur la chaîne Twitch de la célèbre émission espagnole. Mais surtout, il ajoute que selon lui, « les chances que Kylian Mbappé joue au Real Madrid sont de 80% ».

Mbappé assure qu'il n'a pas tranché