Mercato - PSG : Feu vert pour un transfert à 25M€ ?

Thomas Bourseau

Le PSG semble émettre un souhait fort dans le cadre du mercato hivernal : recruter un nouveau défenseur central après Lucas Beraldo qui a déjà déposé ses valises le 1er janvier dernier dans la foulée de l’accord convenu entre le PSG et Sao Paulo pour son transfert. Et pour ce qui est de Gianluca Mancini, piste activée par Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale pourrait bien avoir un boulevard.

En raison de l’indisponibilité de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe dans les semaines à venir, Luis Campos ferait du recrutement d’un nouveau défenseur central un dossier prioritaire pour cet hiver. Foot Mercato fait part de trois pistes explorées par le conseiller football du PSG en Italie.

Scalvini et Buongiorno en priorité dans l’esprit de Campos

Selon les informations communiquées par Foot Mercato, Giorgio Scalvini et Alessandro Buongiorno figurerait dans les petits papiers du PSG. Pour les défenseurs de l’Atalanta et du Torino, une prise de renseignements aurait déjà eu lieu avec plus ou moins de réussite : pas encore de négociations avec l’Atalanta pour Scalvini et des avances repoussées par le club turinois pour Buongiorno.

La Roma ne fermerait pas la porte pour Mancini, ce sera 25M€