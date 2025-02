«Une bombe atomique» : La signature qui fait parler à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par Manchester United en raison de ses problèmes extra-sportifs, Mason Greenwood a rejoint l'OM l'été dernier, après un prêt d’une saison en Espagne, à Getafe. Le journaliste Daniel Riolo est revenu sur l’émergence de l’attaquant âgé de 23 ans chez les Red Devils, où il a débarqué « comme une bombe atomique ».

S’il alterne le bon et le moins bon dans ses performances, l’arrivée de Mason Greenwood l’été dernier reste une satisfaction pour l’OM. Avec 14 buts inscrit en championnat cette saison, l’Anglais est pour le moment le deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière Ousmane Dembélé (17).

« Comme une bombe atomique quand il sort de Manchester United »

Empêtré dans des affaires extra-sportives après les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, Mason Greenwood n’a pas eu une trajectoire linéaire. Après avoir été écarté par Manchester United, il s’est relancé la saison dernière en prêt à Getafe, avant de s’engager avec l’OM.

« À Manchester United, on en a vu des mecs avec ce statut-là »

« C'est un joueur qui débarque comme une bombe atomique quand il sort de Manchester United, et après avec tous les déboires, évidemment, cela marque un homme, donc il n'a pas suivi une progression dans le football. Mais après il se barre en Espagne et on perd un peu sa trace. À Manchester United, on en a vu des mecs avec ce statut-là », a déclaré le journaliste Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC à propos de Mason Greenwood.