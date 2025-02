OM : L’annonce surprise de Longoria après avoir insulté la Ligue 1

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de sa suspension de 15 matchs pour ses propos tenus samedi dernier après la défaite à Auxerre, Pablo Longoria était présent ce jeudi à Londres dans le cadre du Business of Football Summit, une conférence sur l'économie du football organisée par le Financial Times. Le président de l’OM a notamment fait la promotion de la Ligue 1, quelques jours après l’avoir qualifié de « championnat de merde ».

Si ce sont surtout ses accusations de corruption envers l’arbitrage français qui ont attiré l’attention, Pablo Longoria a aussi tenu des propos insultants envers la Ligue 1 samedi soir, lors de son craquage après la défaite de l’OM à Auxerre (3-0). Dans sa colère, le président marseillais l’a qualifié de « championnat de merde » et laissé placer la menace d’un départ en Super League : « Si j’ai une proposition, je pars tout de suite ! Au moins il y a des gens qui n’ont pas un a priori sur les choses. »

Longoria était à Londres ce jeudi pour une conférence sur l'économie du football

Suspendu pour 15 matchs par la commission de discipline de la LFP mercredi soir, Pablo Longoria était à Londres ce jeudi. Comme indiqué par RMC Sport, le président de l’OM était invité à une conférence sur l'économie du football, The Business of Football Summit, organisée par le Financial Times. Parmi les invités se trouvaient notamment le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, le directeur général de la Premier League, Richard Masters ou bien Javier Tebas, président de la Liga.

Longoria fait la promotion de la Ligue 1

Quelques jours après ses propos polémiques, Pablo Longoria a ainsi fait la promotion… de la Ligue 1. En effet, au moment de sa prise de parole, le dirigeant espagnol a mis en avant « la compétitivité du football français, ses stades modernes et des affluences en constante hausse. » Le président de l’OM s’est également félicité de « la capacité des clubs de Ligue 1 à sortir continuellement des jeunes talents. » Enfin, Pablo Longoria a évoqué l’importance pour les clubs de développer plusieurs sources de revenu et de ne pas être dépendant d’une qualification en Ligue des champions.