Luis Enrique viré par le PSG, la catastrophe évitée de justesse ?

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire la saison dernière, avec Luis Enrique qui a construit une équipe qui a fait peur à toute l’Europe. Mais le technicien espagnol était loin de faire l’unanimité, puisqu’il était très critiqué il y a encore quelques mois.
Tout a changé à Paris. Souvent pointé du doigt pour ses dépenses titanesques et ses résultats sportifs décevants, le PSG a mis tout le monde d’accord avec sa victoire en Ligue des Champions. Et avec la manière, puisque le football mis en place par Luis Enrique a laissé tout le monde bouche bée, avec l’Europe entière qui s’est inclinée devant ce succès.
« Sur la dernière année, Al-Khelaïfi a quand même appris de ses erreurs »
Pourtant, Luis Enrique aurait pu être éjecté seulement quelques mois avant la victoire en Ligue des Champions ! C’est en tout cas ce que révèle Fabrice Hawkins, en évoquant un changement radical chez le président du PSG. « Sur la dernière année, Al-Khelaïfi a quand même appris de ses erreurs, notamment sur le dossier Luis Enrique » a confié le journaliste de RMC.
« Je pense que Luis Enrique ne passait pas l’automne l’année dernière »
« Luis Enrique il y a quelques années, je pense qu’il ne passait pas l’automne l’année dernière » a assuré Hawkins, dans l’After Foot de ce mardi soir. Il faut dire que la liste des entraineurs virés par Nasser Al-Khelaïfi depuis le début du projet QSI est très longue, avec notamment Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Unai Emery ou encore Christophe Galtier.