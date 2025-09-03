Luis Enrique viré par le PSG, la catastrophe évitée de justesse ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a remporté la première Ligue des Champions de son histoire la saison dernière, avec Luis Enrique qui a construit une équipe qui a fait peur à toute l’Europe. Mais le technicien espagnol était loin de faire l’unanimité, puisqu’il était très critiqué il y a encore quelques mois.

Tout a changé à Paris. Souvent pointé du doigt pour ses dépenses titanesques et ses résultats sportifs décevants, le PSG a mis tout le monde d’accord avec sa victoire en Ligue des Champions. Et avec la manière, puisque le football mis en place par Luis Enrique a laissé tout le monde bouche bée, avec l’Europe entière qui s’est inclinée devant ce succès.

« Sur la dernière année, Al-Khelaïfi a quand même appris de ses erreurs » Pourtant, Luis Enrique aurait pu être éjecté seulement quelques mois avant la victoire en Ligue des Champions ! C’est en tout cas ce que révèle Fabrice Hawkins, en évoquant un changement radical chez le président du PSG. « Sur la dernière année, Al-Khelaïfi a quand même appris de ses erreurs, notamment sur le dossier Luis Enrique » a confié le journaliste de RMC.