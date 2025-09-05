PSG : Un crack «spécial» annoncé à Paris !

Formant un beau duo complémentaire au PSG, Vitinha et Joao Neves se côtoient également en sélection avec le Portugal. Les deux phénomènes parisiens s’apprécient et se respectent énormément. Présent en conférence de presse, le numéro 17 du PSG a fait les éloges du second, auteur d’un triplé retentissant lors de son dernier match avec Paris.
Disposant d’un effectif conséquent, le PSG est devenu très solide au milieu de terrain. Amis dans la vie et extrêmement complémentaires sur le terrain, Vitinha et Joao Neves se comprennent à merveille. Si le premier est le véritable dépositaire du jeu de Luis Enrique, le second brille de par sa polyvalence.
Un duo de choc au PSG et avec le Portugal
Excellent dans tous les domaines, Joao Neves s’est même récemment mué en buteur hors pair. Le numéro 87 du PSG s’est illustré face à Toulouse la semaine dernière avec un triplé, dont deux buts inscrits par le biais de retournée acrobatique. Présent en conférence de presse avec le Portugal ce jeudi, Vitinha a fait les éloges de son partenaire.
« João est un garçon spécial »
« João est un garçon spécial, et je suis très heureux de voir des choses comme ce week-end. C'est un privilège d'être à ses côtés, et je veux en profiter. Joao Neves le mérite et le méritera certainement, car il fait partie des 30 nominés. C'est quelque chose d'unique. Je ne me souviens pas avoir vu un joueur réussir un triplé comme celui-là, avec deux retournées », a ainsi confié Vitinha.