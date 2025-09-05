PSG : Un crack «spécial» annoncé à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Formant un beau duo complémentaire au PSG, Vitinha et Joao Neves se côtoient également en sélection avec le Portugal. Les deux phénomènes parisiens s’apprécient et se respectent énormément. Présent en conférence de presse, le numéro 17 du PSG a fait les éloges du second, auteur d’un triplé retentissant lors de son dernier match avec Paris.

Disposant d’un effectif conséquent, le PSG est devenu très solide au milieu de terrain. Amis dans la vie et extrêmement complémentaires sur le terrain, Vitinha et Joao Neves se comprennent à merveille. Si le premier est le véritable dépositaire du jeu de Luis Enrique, le second brille de par sa polyvalence.

Un duo de choc au PSG et avec le Portugal Excellent dans tous les domaines, Joao Neves s’est même récemment mué en buteur hors pair. Le numéro 87 du PSG s’est illustré face à Toulouse la semaine dernière avec un triplé, dont deux buts inscrits par le biais de retournée acrobatique. Présent en conférence de presse avec le Portugal ce jeudi, Vitinha a fait les éloges de son partenaire.