OM - Labrune : Le coup de gueule à plusieurs millions d’euros !

Alexis Brunet

Ce samedi, Joseph Oughourlian et Frank McCourt se sont exprimés lors d’un entretien croisé au Figaro afin d’alerter sur l’état du football français. Les propriétaires de l’OM et du RC Lens ont notamment pointé du doigt, sans le nommer, Vincent Labrune, qui est selon le boss lensois payé des millions, mais qui n’a pas été forcément très utile.

Ces dernières années, la situation du football français a clairement empiré. Les clubs de Ligue 1 doivent faire avec de moins en moins d’argent venant des droits de diffusion et un homme est pointé du doigt. Pour beaucoup, le principal responsable de cette situation n’est autre que Vincent Labrune, le président de la LFP.

McCourt s’interroge sur l’efficacité de Labrune Lors d’un entretien croisé avec Joseph Oughourlian accordé au Figaro, Frank McCourt est revenu sur le mauvais état du football français. Sans le nommer directement, le propriétaire de l’OM a affirmé que dans une autre entreprise, Vincent Labune aurait déjà quitté son poste vu ses résultats calamiteux. « Je n’ai pas besoin de rappeler ce que notre club signifie pour Marseille. Il n’y a guère de plus grande passion. Nous avons besoin d’une Ligue forte et saine. Aujourd’hui, tout est géré dans l’urgence et fait à la dernière minute. Le foot français a perdu 1,3 milliard d’euros l’année dernière. Quelle entreprise accepterait de tels résultats en conservant le même management ? Comment peut-on espérer attirer les meilleurs talents et conserver nos meilleurs joueurs si nous n’avons pas les moyens dont disposent les autres ligues ? »