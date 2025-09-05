Vente de l’OM : L’annonce surprise de Frank McCourt !

Alexis Brunet

En 2016, Franck McCourt faisait son apparition dans le monde du football en rachetant l’OM contre environ 45M€ à l’époque. Depuis, les années sont passées et l’homme d’affaires américain n’a pas quitté Marseille. Il n’a d’ailleurs pas prévu de le faire, malgré la passe compliquée que traverse actuellement le football français avec notamment les nombreux changements de diffuseurs.

En France, le PSG est depuis de nombreuses années le club dominant, mais certaines formations possèdent également de gros moyens par des investisseurs étrangers. C’est notamment le cas de l’OM, qui est depuis 2016 la propriété de Frank McCourt. Même si de nombreuses rumeurs au fil des années ont affirmé que l’homme d’affaires américain était déterminé à vendre, il est toujours présent à Marseille et cela devrait durer encore un peu.

McCourt n’a pas prévu de vendre l’OM Au cours d’un entretien croisé avec Joseph Oughourlian accordé au Figaro sur l’état du football français, Frank McCourt a notamment été interrogé sur la possibilité de vendre l’OM. Même si la période est un peu compliquée pour le club phocéen et d’autres, l’homme d’affaires américain a affirmé qu’il ne souhaitait pas vendre. « Joseph et moi sommes très alignés philosophiquement. On ne se voit pas seulement comme des actionnaires, mais comme des propriétaires engagés pour nos clubs et leur identité. Notre mission est de tout faire pour améliorer les conditions dans lesquelles ils évoluent, gagner des matchs et des trophées, veiller à la solidité et à la prospérité de la Ligue. La preuve de notre engagement, c’est que nous faisons face à cette crise au lieu de détourner le regard. »