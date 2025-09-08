OM - Transfert de dernière minute : Deschamps lâche une information !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival a été très agité à l'OM, avec notamment plusieurs opérations bouclées dans la toute dernière ligne droite, à l'image du transfert d'Adrien Rabiot au Milan AC. Le milieu de terrain de 30 ans reste pour l'instant silencieux depuis ce gros feuilleton, mais Didier Deschamps lâche une information : Rabiot se porte très bien après avoir quitté l'OM.

Coupable de s'être battu avec Jonathan Rowe le 15 août dernier dans le vestiaire après la défaite de l'OM à Rennes (1-0), Adrien Rabiot (30 ans) avait été placé sur la liste des transferts dans la foulée. Au terme d'un long feuilleton et dans les dernières minutes du mercato estival, le milieu de terrain de l'équipe de France a donc fini par quitter l'OM pour signer au Milan AC. Et depuis, Rabiot se fait très discret dans sa communication...

« Il va bien » Interrogé en conférence de presse ce mardi avant d'affronter l'Islande mardi soir, Didier Deschamps en a profité pour évoquer le cas Rabiot à qui il pourrait donner du temps de jeu au Parc des Princes. En attendant de savoir s'il le fera jouer, le sélectionneur national donne une information sur l'état d'esprit de Rabiot : « Adrien a joué dans une position particulière avec l'OM. Il va bien, ça c'est sûr », confie Deschamps.