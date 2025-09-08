Signature à l'OM : L'énorme révélation sur Zidane !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Prêté par le Real Madrid en janvier 2002, Alberto Rivera a joué pendant six mois à l’OM, avec qui il a disputé une quinzaine de matchs. S’il connaissait peu le club, la ville et la Ligue 1, l’ancien milieu de terrain a pu compter sur les précieux conseils d’un de ses coéquipiers chez la Casa Blanca à ce moment-là, Zinédine Zidane.

Dans le podcast Casa Football Podcast, Alberto Rivera est revenu sur son passage à l’OM, en deuxième partie de la saison 2001-2002. En manque de temps de jeu au Real Madrid, il avait été prêté à Marseille pendant six mois. Un choix qu’il a fait après en avoir parlé avec Zinédine Zidane.

« Zidane me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi » « J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En discutant avec Zinédine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors je n’ai plus réfléchi. J’ai compris qu’il avait également parlé de moi en bien du côté de Marseille et ensuite tout s’est fait très rapidement », a confié Alberto Rivera, dans des propos relayés par Le Phocéen.