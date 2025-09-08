Signature à l'OM : L'énorme révélation sur Zidane !

Prêté par le Real Madrid en janvier 2002, Alberto Rivera a joué pendant six mois à l’OM, avec qui il a disputé une quinzaine de matchs. S’il connaissait peu le club, la ville et la Ligue 1, l’ancien milieu de terrain a pu compter sur les précieux conseils d’un de ses coéquipiers chez la Casa Blanca à ce moment-là, Zinédine Zidane.
Dans le podcast Casa Football Podcast, Alberto Rivera est revenu sur son passage à l’OM, en deuxième partie de la saison 2001-2002. En manque de temps de jeu au Real Madrid, il avait été prêté à Marseille pendant six mois. Un choix qu’il a fait après en avoir parlé avec Zinédine Zidane.
« Zidane me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi »
« J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En discutant avec Zinédine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors je n’ai plus réfléchi. J’ai compris qu’il avait également parlé de moi en bien du côté de Marseille et ensuite tout s’est fait très rapidement », a confié Alberto Rivera, dans des propos relayés par Le Phocéen.
« Je rejoignais un club énorme sur la recommandation de l’un des meilleurs joueurs du monde selon moi »
« Je savais qu’ils avaient gagné une Ligue des champions, qu’il y avait eu de grands joueurs là-bas cette année-là, mais honnêtement, je ne savais pas vraiment à quoi ressemblait le championnat de France à ce moment-là. En la rejoignant, je me suis rendu compte que c’était une ligue très compétitive avec un bien meilleur niveau que ce que pensent les gens », a ajouté Alberto Rivera, qui se souvient encore de l’implication de Zinédine Zidane. « Imagine ! Moi, un petit jeune du centre de formation du Real Madrid, je rejoignais un club énorme, vainqueur d’une Ligue des champions, sur la recommandation de l’un des meilleurs joueurs du monde selon moi, qui a toujours parlé en bien de moi, c’est incroyable ! Je ne l’oublierai jamais et je lui en serai toujours reconnaissant. »