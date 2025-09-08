«Je ne vais pas rentrer là-dedans» : Clash avec le PSG, Deschamps dit stop !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pesté. Estimant que la gestion de l’équipe de France qui a entraîné les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué n’a pas été adéquate, le club de la capitale a vocalisé une volonté d’apporter une révolution chez les Bleus. Au micro de L’Equipe, près de 72 heures après les faits, Didier Deschamps a décidé de dire stop.

Ces derniers jours, le PSG est pris d’une colère folle. La faute aux blessures survenues coup sur coup de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé face à l’Ukraine vendredi dernier. Avant le coup d’envoi, le Paris Saint-Germain avait communiqué un rapport à la Fédération française de football dans lequel de sérieuses interrogations autour des deux joueurs au niveau physique. Résultat, ça a pété et le Paris Saint-Germain a totalement craqué en publiant un communiqué sur son site internet réclamant la mise en place d’un protocole de communication entre le PSG et la sélection nationale.

«Je suis triste pour eux. L’équipe de France perd deux joueurs importants» Didier Deschamps a été grandement pointé du doigt depuis les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. S’étant défendu une première fois sur le plateau de Téléfoot dimanche, le sélectionneur de l’équipe de France a remis ça dans le cadre de la conférence de presse de ce lundi au cours d’une entrevue avec Giovanni Castaldi, journaliste de L’Équipe notamment qui l’a relancé sur le sujet. « Je ne vais pas rentrer là-dedans sincèrement, parce que je sais qu’on vous donne des informations d’un côté et pas forcément de l’autre. Nous avons fait comme à chaque fois les choses de manière progressive, avec je le répète toujours le ressenti du joueur quel qu’il soit. Et après, c’est moi qui ait des décisions à prendre. Malheureusement, Désiré et Ousmane se sont blessés, je suis triste pour eux. L’équipe de France perd deux joueurs importants pour le match de demain (ndlr contre l’Islande mardi) ».