Zidane l’envoie à l’OM : Les regrets après son transfert raté !

Prêté par le Real Madrid en janvier 2002, Alberto Rivera avait rejoint l’OM sur les conseils de Zinédine Zidane, qui lui avait parlé de la ville et de la Ligue 1 au préalable. Une courte expérience de six mois que l’ancien milieu de terrain aurait bien aimé prolonger plus longtemps, mais cela n’a finalement pas été possible.

Invité dans le Casa Football Podcast, Alberto Rivera est revenu sur sa petite expérience à l’OM, de janvier à juin 2002. L’ancien milieu de terrain avait été prêté par le Real Madrid lors du mercato hivernal, sur les conseils de Zinédine Zidane.

« En discutant avec Zinedine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi » « J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En discutant avec Zinedine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors je n’ai plus réfléchi. J’ai compris qu’il avait également parlé de moi en bien du côté de Marseille et ensuite tout s’est fait très rapidement », a confié Alberto Rivera, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« Je crois que ça a servi de base afin de me lancer pour la carrière que j’ai faite ensuite en Espagne » Une saison que l’OM a finie à la neuvième place et l'Espagnol quant à lui a joué 12 matchs en Ligue 1 : « Sur le plan collectif, il nous a manqué de la régularité. On a tout gagné à domicile, mais à l’extérieur, on avait plus de mal et on n’a pas trouvé cette continuité dans les résultats. On a raté quelques matches à l’extérieur qui nous auraient sans doute permis de nous positionner un peu plus haut au classement et de lutter pour les places européennes. Mais nous étions une équipe un peu irrégulière. Mais pour moi, cette expérience a marqué un tournant dans ma carrière. Je joue régulièrement pour la première fois de ma carrière dans un championnat de premier plan, ça m’a fait grandir comme joueur et je crois que ça a servi de base afin de me lancer pour la carrière que j’ai faite ensuite en Espagne. »