Coup de tonnerre à l’OM : Deux recrues claquent déjà la porte !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Si l'OM a vécu un mercato très animé cet été, c'est également le cas de la section féminine. En effet, le 20 août dernier, lors d'un match amical à Gérone, une bagarre avait opposé les deux équipes et le match n'avait pas pu aller jusqu'à son terme. Résultat : deux joueuses qui avaient été recrutées quelques jours auparavant ont fini par quitter les lieux, choquées par cet épisode.

Dimanche dernier, pour son premier match dans cette nouvelle saison d'Arkema Première Ligue, l'OM n'a pas pu résister à l'OL, l'équipe à battre, et s'est incliné 3-1. Le club va en plus perdre deux nouvelles recrues, qui n'ont pas du tout apprécié leur arrivée en Phocée. C'est finalement ce match amical à Gérone qui a scellé le sort de Maria Thorisdottir et d'Opal Curless. La défenseuse norvégienne a déjà résilié son contrat.

Une bagarre éclate, catastrophe à l'OM Alors que les joueuses avaient pris l'avantage dans ce match amical à cinq minutes de la fin, c'est ce but qui a déclenché de vives altercations entre l'OM et le club d'Europa (troisième division) puisque les catalanes ont estimé qu'il n'aurait pas dû être accordé en raison d'un hors-jeu. En première période, la tension était déjà montée puisque l'entraîneur Frédéric Gonçalves et un des membres de son staff avaient été exclus pour avoir vivement contesté les décisions arbitrales. Cet épisode a laissé des marques au sein du vestiaire puisque deux joueurs ont pris la fuite.