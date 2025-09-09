Mercato : Un «très gros joueur» dit oui à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En 2024, la dernière recrue estivale de l’OM était Adrien Rabiot, international français qui quittait un gros club tel que la Juventus. Cet été, l’institution marseillaise a remis ça avec un autre joueur de l’équipe de France qui jouait à l’Inter : Benjamin Pavard. Matteo Guendouzi s’est enflammé pour ce recrutement.

Elles sont douze à avoir déposé leurs valises dans la cité phocéenne cet été. Douze recrues bouclées par l’Olympique de Marseille dont Arthur Vermeeren, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard lors des dernières heures du mercato estival. Rien que ça. Passé par la Commanderie entre l’été 2021 et celui de 2023 où il partait en prêt à la Lazio, l’international français a tiré son chapeau aux dirigeants marseillais.

L’OM signe «un très bon mercato» selon Guendouzi A l’occasion du Monday Call avec Raphaël Domenach, Matteo Guendouzi s’est montré élogieux quant au recrutement estival opéré par les décideurs de l’Olympique de Marseille. « Ils ont fait un très bon mercato. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés, des joueurs d’expérience. Le dernier jour, tu fais venir un (Benjamin) Pavard qui est un très gros joueur ».