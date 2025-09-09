«Je veux rester» : L’annonce qui a choqué le PSG !

Ces derniers jours, le PSG a officialisé le départ de Presnel Kimpembe, qui aurait pu intervenir bien plus tôt. Et pour cause, handicapé par une grosse blessure au tendon d'Achille, le défenseur formé au PSG aurait pu quitter le club en 2024 à l'issue d'un contrat qu'il a finalement prolongé. Et pour cause, il avait affirmé un privé qu'il voulait absolument rester.
Après deux saisons durant lesquelles il aura connu un temps de jeu famélique à cause d'une blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a finalement quitté le PSG et s'est engagé avec le Qatar Sports Club. Et pourtant, le défenseur formé au PSG a toujours tout fait pour rester.
Kimpembe, les discussions compliquées pour la sa prolongation
En effet, alors qu'il est victime d'une rupture du tendon d'Achille en février 2023, son contrat s'achève en 2024 et Luis Campos entame alors des discussions pour une prolongation avec un montage particulier compte tenu de la grave blessure de Presnel Kimpembe. C'est la raison pour laquelle les négociations sont compliquées.
«Je veux rester, je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG»
Finalement, comme le révèle L'EQUIPE, Presnel Kimpembe n'a rien lâché, fidèle à lui-même et déterminer à rester au PSG. « Je veux rester, je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG », confiait-il auprès de son entourage. En décembre 2023, il prolongera finalement son contrat jusqu'en 2026, et réalisera bien son rêve le 31 mai dernier.