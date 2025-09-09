«Je veux rester» : L’annonce qui a choqué le PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, le PSG a officialisé le départ de Presnel Kimpembe, qui aurait pu intervenir bien plus tôt. Et pour cause, handicapé par une grosse blessure au tendon d'Achille, le défenseur formé au PSG aurait pu quitter le club en 2024 à l'issue d'un contrat qu'il a finalement prolongé. Et pour cause, il avait affirmé un privé qu'il voulait absolument rester.

Après deux saisons durant lesquelles il aura connu un temps de jeu famélique à cause d'une blessure au tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a finalement quitté le PSG et s'est engagé avec le Qatar Sports Club. Et pourtant, le défenseur formé au PSG a toujours tout fait pour rester.

Kimpembe, les discussions compliquées pour la sa prolongation En effet, alors qu'il est victime d'une rupture du tendon d'Achille en février 2023, son contrat s'achève en 2024 et Luis Campos entame alors des discussions pour une prolongation avec un montage particulier compte tenu de la grave blessure de Presnel Kimpembe. C'est la raison pour laquelle les négociations sont compliquées.