OM : Le gros transfert qui se prépare pour 2026

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, le dossier Leonardo Balerdi continue de faire parler. Courtisé par la Juventus durant l'été, le défenseur argentin de l'OM a suscité rumeurs et démentis. Si son avenir s’est éclairci pour l’instant, un départ dès 2026 semble désormais plausible. D'autant que son début de saison est éloigné des attentes

Arrivé à l'OM en 2020, Leonardo Balerdi a longtemps suscité scepticisme et critiques. Ses erreurs défensives avaient marqué les esprits, mais au fil des saisons, il s’est imposé comme un titulaire fiable, capable de s’adapter à différents systèmes. Son profil combatif et sa marge de progression attirent désormais l’œil de clubs prestigieux comme la Juventus.

L'OM aurait dit non pour Balerdi Selon La Stampa, Balerdi aurait exprimé son souhait de rejoindre la Juve lors du dernier mercato, avant de se heurter au refus de l’OM. Une version contestée par La Minute OM, qui assure qu’aucune demande n’a été formulée. Pour La Tribune OM, la réalité est plus simple : il n’y a pas eu d’offre jugée suffisante par les dirigeants.