OM : Le gros transfert qui se prépare pour 2026

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, le dossier Leonardo Balerdi continue de faire parler. Courtisé par la Juventus durant l'été, le défenseur argentin de l'OM a suscité rumeurs et démentis. Si son avenir s’est éclairci pour l’instant, un départ dès 2026 semble désormais plausible. D'autant que son début de saison est éloigné des attentes
Arrivé à l'OM en 2020, Leonardo Balerdi a longtemps suscité scepticisme et critiques. Ses erreurs défensives avaient marqué les esprits, mais au fil des saisons, il s’est imposé comme un titulaire fiable, capable de s’adapter à différents systèmes. Son profil combatif et sa marge de progression attirent désormais l’œil de clubs prestigieux comme la Juventus.
L'OM aurait dit non pour Balerdi
Selon La Stampa, Balerdi aurait exprimé son souhait de rejoindre la Juve lors du dernier mercato, avant de se heurter au refus de l’OM. Une version contestée par La Minute OM, qui assure qu’aucune demande n’a été formulée. Pour La Tribune OM, la réalité est plus simple : il n’y a pas eu d’offre jugée suffisante par les dirigeants.
Un dossier majeur pour 2026 ?
Si un transfert n’a pas eu lieu cet été, l’échéance de 2026 revient avec insistance. Selon La Tribune OM, ce dossier Balerdi pourrait revenir sur la table à la fin de la saison, surtout si l'irrégularité du joueur persiste.