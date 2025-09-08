Un Parisien arrive à l'OM : C'est validé !

Né dans la capitale et ayant évolué au Paris FC, Ibrahima Konaté est un supporter de longue date assumé du PSG. Avec Liverpool, l'international français va se rendre à l'Orange Vélodrome le 26 janvier prochain dans le cadre de la saison régulière de Ligue des champions. L'occasion pour Konaté de faire un aveu à la télévision.
Pour son retour en Ligue des champions après trois saisons d'absence, l'OM a hérité d'un calendrier de saison régulière assez relevé. A commencer par le Real Madrid au Santiago Bernabeu dès le coup d'envoi de la compétition le 16 septembre prochain. En plus de l'Ajax Amsterdam et de Newcastle, les hommes de Roberto De Zerbi se frotteront aux champions d'Angleterre dans un Vélodrome qui s'annonce en fusion le 21 janvier.
Konaté arrive à Marseille avec Liverpool en janvier
Liverpool dans le sprint final de la saison régulière de Ligue des champions. C'est ce qui attend le club marseillais. A domicile, l'OM devrait pouvoir compter sur son public pour une atmosphère des grandes soirées européennes que l'Olympique de Marseille n'a plus connu depuis un moment. Natif de Paris et supporter du PSG depuis sa plus tendre enfance avec le reste de sa famille, Ibrahima Konaté connaît tout particulièrement l'atmosphère spéciale du Vélodrome.
«C'est vrai que le Vélodrome : c'est chaud !»
D'ailleurs, le défenseur de 26 ans de Liverpool s'était rendu dans l'antre de l'OM avec le RB Leipzig au printemps 2018. Au cours du Oui/Non de Téléfoot, Ibrahima Konaté a partagé son expérience « chaude » à Marseille. « Ça ne me fait pas peur de jouer à Marseille, mais c'est vrai que le Vélodrome : c'est chaud ! »