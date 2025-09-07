«C’est chaud» : Un joueur de l’équipe de France se lâche sur l’OM en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

De retour en Ligue des Champions, l’OM connait depuis quelques jours maintenant ses adversaires. Alors que ça va commencer fort pour le club phocéen avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, les joueurs de Roberto De Zerbi auront également le droit à la réception de Liverpool. Une rencontre à propos de laquelle Ibrahima Konaté s’est confié.

Le coup d’envoi de la saison de l’OM en Ligue des Champions sera donné le 16 septembre prochain. Et c’est un choc XXL qui attend les Phocéens pour débuter. En effet, le groupe de Roberto De Zerbi va se déplacer au Bernabeu pour y affronter le Real Madrid. Alors que l’OM aura ensuite droit à des rencontres face à l’Ajax Amsterdam ou Newcastle, le rendez-vous est également pris pour le 21 janvier 2026 avec la réception de Liverpool.

« C’est vrai que le Vélodrome : c'est chaud ! » L’ambiance promet d’être très chaude au Vélodrome pour cette affiche entre l’OM et Liverpool. Défenseur central des Reds, Ibrahima Konaté a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé la couleur pour ce match. En effet, ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot, l’international français a lâché : « Ça ne me fait pas peur de jouer à Marseille, mais c'est vrai que le Vélodrome : c'est chaud ! ».