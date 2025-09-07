«C’est chaud» : Un joueur de l’équipe de France se lâche sur l’OM en direct !

De retour en Ligue des Champions, l’OM connait depuis quelques jours maintenant ses adversaires. Alors que ça va commencer fort pour le club phocéen avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid, les joueurs de Roberto De Zerbi auront également le droit à la réception de Liverpool. Une rencontre à propos de laquelle Ibrahima Konaté s’est confié.
Le coup d’envoi de la saison de l’OM en Ligue des Champions sera donné le 16 septembre prochain. Et c’est un choc XXL qui attend les Phocéens pour débuter. En effet, le groupe de Roberto De Zerbi va se déplacer au Bernabeu pour y affronter le Real Madrid. Alors que l’OM aura ensuite droit à des rencontres face à l’Ajax Amsterdam ou Newcastle, le rendez-vous est également pris pour le 21 janvier 2026 avec la réception de Liverpool.
« C’est vrai que le Vélodrome : c'est chaud ! »
L’ambiance promet d’être très chaude au Vélodrome pour cette affiche entre l’OM et Liverpool. Défenseur central des Reds, Ibrahima Konaté a d’ailleurs d’ores et déjà annoncé la couleur pour ce match. En effet, ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot, l’international français a lâché : « Ça ne me fait pas peur de jouer à Marseille, mais c'est vrai que le Vélodrome : c'est chaud ! ».
Konaté connait déjà la folle ambiance du Vélodrome !
Ce ne sera d’ailleurs pas la première fois qu’Ibrahima Konaté vient affronter l’OM au Vélodrome. En effet, en avril 2018, le défenseur central était présent dans l’équipe du RB Leipzig qui s’était inclinée en quart de finale d’Europa League (5-2). Ce soir-là, l’ambiance était complètement folle et Konaté a ainsi pu se rendre compte de ce que c’était affronter l’OM au Vélodrome.