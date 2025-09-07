Une recrue abandonne déjà l'OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au début du mois d'août, l'OM et la Juventus finissaient enfin par trouver un terrain d'entente sur les modalités du prêt de Timothy Weah. Cependant, après trois apparitions seulement avec l'Olympique de Marseille, l'ailier et latéral droit du club phocéen semble s'être blessé pendant un match avec les Etats-Unis pendant la trêve internationale.

Décidément, cette trêve internationale impacte le PSG comme l'OM. Lors du déplacement de l'équipe de France en Pologne pour y affronter l'Ukraine (2-0), le Paris Saint-Germain a vu deux joueurs se blesser sur les ordres de Didier Deschamps : Ousmane Dembélé absent pour six semaines à cause d'une blessure à la cuisse droite et Désiré Doué touché au mollet droit. Ce qui éloignera le MVP de la finale de la Ligue des champions des terrains pour une durée de 3 à 4 semaines.

3 matchs et puis stop ? Du côté de l'OM, le départ de Timothy Weah pour la sélection américaine a également eu des conséquences que les dirigeants du club marseillais auraient bien aimé éviter. Recruté par le biais d'un prêt payant d'1M€ d'une saison avec une option d'achat obligatoire de 14M€ convenue avec la Juventus, le polyvalent joueur de couloir offensif comme défensif devrait manquer à l'OM quelque temps.