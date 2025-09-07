McCourt - OM : Le clash qui régale Daniel Riolo !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'année dernière, une grosse crise a secoué le football français. Et ce n'est pas terminé puisque les polémiques émergent au fil des mois. Dans un entretien croisé au Figaro, Joseph Oughourlian et Frank McCourt ont pris la parole pour exprimer leur mécontentement quant à la place de président de la LFP de Vincent Labrune. Une opposition qui semble nécessaire pour Daniel Riolo et qui met l'eau à la bouche.

Sans jamais le nommer, Frank McCourt et Joseph Oughourlian ont sérieusement remis en question la légitimité de Vincent Labrune à la présidence de la LFP. Ce dernier a pourtant été réélu l'année dernière malgré la crise. Cette association soudaine entre le propriétaire de l'OM et le président du RC Lens pourrait faire bouger les choses. Reste à savoir comment la situation évoluera.

Un grand clash attendu face à la LFP Vendredi, la LFP n'a pas tardé à réagir en apportant de nouveaux arguments pour assurer sa défense. Les dénonciations semblent donc avoir été entendues et elles pourraient entamer une véritable opposition entre différents dirigeants du football français. « La grande nouvelle que je savais depuis une semaine c’est que Frank McCourt avait décidé de parler. J’ai toujours dit que c’était un vrai événement parce que, que l’autre grand club en France en terme de notoriété, du public s’exprime enfin, fasse une sorte d’acte d’opposition, c’est ce que j’attendais depuis très longtemps » dit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.