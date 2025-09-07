McCourt - OM : Le clash qui régale Daniel Riolo !

L'année dernière, une grosse crise a secoué le football français. Et ce n'est pas terminé puisque les polémiques émergent au fil des mois. Dans un entretien croisé au Figaro, Joseph Oughourlian et Frank McCourt ont pris la parole pour exprimer leur mécontentement quant à la place de président de la LFP de Vincent Labrune. Une opposition qui semble nécessaire pour Daniel Riolo et qui met l'eau à la bouche.
Sans jamais le nommer, Frank McCourt et Joseph Oughourlian ont sérieusement remis en question la légitimité de Vincent Labrune à la présidence de la LFP. Ce dernier a pourtant été réélu l'année dernière malgré la crise. Cette association soudaine entre le propriétaire de l'OM et le président du RC Lens pourrait faire bouger les choses. Reste à savoir comment la situation évoluera.
Un grand clash attendu face à la LFP
Vendredi, la LFP n'a pas tardé à réagir en apportant de nouveaux arguments pour assurer sa défense. Les dénonciations semblent donc avoir été entendues et elles pourraient entamer une véritable opposition entre différents dirigeants du football français. « La grande nouvelle que je savais depuis une semaine c’est que Frank McCourt avait décidé de parler. J’ai toujours dit que c’était un vrai événement parce que, que l’autre grand club en France en terme de notoriété, du public s’exprime enfin, fasse une sorte d’acte d’opposition, c’est ce que j’attendais depuis très longtemps » dit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.
McCourt veut tout faire exploser
L'année dernière, les patrons du football français ont choisi de maintenir leur confiance en Vincent Labrune. Un an plus tard, cette décision pourrait être revue car Frank McCourt n'aurait pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. « Je disais toujours ça ne va pas être Longoria parce que ce n’est pas le boss Longoria c’est le président délégué, le patron c’est Frank McCourt. J’attendais que Frank McCourt le fasse, il a fini par le faire. Aux côtés de Joseph Oughourlian, qui est l’un des personnages les plus brillants de notre football mais qui était bien isolé depuis longtemps. Pablo Longoria mandaté quelque part par Frank McCourt va contacter d’autres présidents pour les fédérer autour de lui. Longoria a également fait un chemin opposé, il a voté Labrune. Donc aujourd’hui tous ces gens-là se réveillent et retrouvent la raison j’en suis ravi mais combien de temps on a perdu et on n'est pas sûr de pouvoir le retrouver à nouveau » ajoute l'éditorialiste.