OM : Clash avec McCourt, la terrible réponse !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ciblé par les polémiques depuis l'année dernière, le président de la LFP Vincent Labrune est régulièrement critiqué pour sa gestion. Frank McCourt et Joseph Ougourlian n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement à nouveau en visant celui qui est en poste depuis 2020. L'entourage de Vincent Labrune a répondu.

En reprochant à nouveau la présence de Vincent Labrune au poste de président de la LFP, Frank McCourt et Joseph Oughourlian n'ont pas manqué de susciter des réactions. Le dirigeant en prend clairement pour son grade de la part du propriétaire de l'OM et du président du RC Lens même s'il n'est jamais nommé. On lui reproche une gestion « totalement irrationnelle sur le plan financier » et on réclame son départ.

La LFP répond à McCourt et Oughourlian Après ces critiques, la LFP n'a pas tardé à réagir en tentant d'apportant des arguments solides. « Non, les dirigeants de la Ligue ne gagnent pas des millions : la rémunération du président de la LFP a été divisée par deux pour la saison 2025-2026, comme cela a été validé en commission des finances avant l'été. Et quand ils réclament une réforme de la gouvernance pour s'inspirer du modèle anglais, ils oublient que c'est précisément cette réforme que Vincent Labrune a portée avec constance, en annonçant d'ailleurs dès le départ qu'il n'irait pas au bout de son mandat dans ce nouveau cadre » peut-on lire, comme le rapporte L'Equipe.