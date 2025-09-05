Départ au Real Madrid : La folie qui se prépare à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au retour de la trêve internationale, l’OM recevra Lorient au Stade Vélodrome, avant de se rendre sur la pelouse du Real Madrid, à l’occasion de la première journée de Ligue des champions. Une rencontre pour laquelle les supporters marseillais feront le déplacement en nombre, puisqu’ils pourraient être presque 4 000 dans le parcage du Santiago Bernabéu.

C’est un programme chargé qui attend l’OM à son retour de la trêve internationale. Après avoir enchaîné deux défaites et une victoire depuis le début de la saison, les Olympiens tenteront de se relancer le 12 septembre lors de la réception de Lorient, avant de se mesurer au Real Madrid le 16.

Presque 4 000 supporters attendus à Madrid Ce qui marquera le grand retour de l’OM en Ligue des champions après trois ans d’absence, et les supporters répondront présents. Si la rencontre se jouera à Santiago Bernabéu, comme indiqué par le journaliste d’Ici Provence Bruno Blanzat, 3 800 personnes seront présentes dans le parcage marseillais, un nombre qui pourrait même monter jusqu’à 4 000.