OM - McCourt sort du silence : «Une déclaration de guerre» au PSG ?

Alors qu’il se fait souvent très discret, Frank McCourt a décidé de s’associer à Joseph Oughourlian afin de dénoncer les défaillances du football français et plus précisément celles de la LFP. Les propriétaires de l’OM et du RC Lens pourraient ainsi devenir les principaux leaders d’opposition au duo formé par Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

S’il avait déjà évoqué le sujet au mois de juin dernier auprès du JDD, Frank McCourt va de nouveau s’exprimer sur la situation que traverse le football français, notamment la guerre concernant les droits TV, mais cette fois-ci avec Joseph Oughourlian. Comme l’a révélé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC, les propriétaires de l’OM et du RC Lens ont donné une interview croisée qui sera publiée samedi et pourraient devenir les principaux opposants à Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi.

« Je trouve que c'est un événement que Frank McCourt parle » « Il va y avoir une opposition qui va se structurer un petit peu plus. Elle l'est déjà depuis longtemps en coulisses, mais là on va enfin avoir une prise de parole forte contre le duo qui dirige le football français à l'heure actuelle. Je trouve que c'est un événement que Frank McCourt parle. Il a donné une interview au Journal du Dimanche au mois de juin mais il était, je trouve, encore très timide sur le fonctionnement de la Ligue. Là, ça va être plus lourd, plus costaud. Il y a une vraie association McCourt-Oughourlian qui vont être les leaders. Je pense que dans la foulée, Michelle Kang, Nice, Toulouse, Strasbourg, la majorité des clubs feront partie de ce groupe-là », a déclaré Daniel Riolo.