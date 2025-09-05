OM : L’incroyable jackpot avec Rabiot !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Moins d’un an après son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan pour 10M€, suite à sa mise sur le marché après un incident avec Jonathan Rowe au soir de la première journée du championnat. Ancien joueur, Giacomo Ferri a détaillé l’impact sportif de cette arrivée pour le club lombard.

Adrien Rabiot a donc quitté la Provence après moins d’un an passé à l’OM. Le destin de l'international français a basculé lors de la première journée de championnat. Une altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire a précipité sa mise sur le marché par la direction de l’OM.

Rabiot de retour en Italie Ce départ, loin d’être prévu au début de la saison, est devenu inévitable, et l’AC Milan a saisi l’opportunité de le recruter pour 10M€. Ce transfert reflète à la fois la volonté du club lombard de renforcer son milieu de terrain et la nécessité pour Rabiot de retrouver un cadre compétitif après une période tumultueuse en France.