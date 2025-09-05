OM : L’incroyable jackpot avec Rabiot !

Moins d’un an après son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot a rejoint l’AC Milan pour 10M€, suite à sa mise sur le marché après un incident avec Jonathan Rowe au soir de la première journée du championnat. Ancien joueur, Giacomo Ferri a détaillé l’impact sportif de cette arrivée pour le club lombard.
Adrien Rabiot a donc quitté la Provence après moins d’un an passé à l’OM. Le destin de l'international français a basculé lors de la première journée de championnat. Une altercation avec Jonathan Rowe dans le vestiaire a précipité sa mise sur le marché par la direction de l’OM.
Rabiot de retour en Italie
Ce départ, loin d’être prévu au début de la saison, est devenu inévitable, et l’AC Milan a saisi l’opportunité de le recruter pour 10M€. Ce transfert reflète à la fois la volonté du club lombard de renforcer son milieu de terrain et la nécessité pour Rabiot de retrouver un cadre compétitif après une période tumultueuse en France.
Le jackpot pour le Milan AC
Pour Giacomo Ferri, l’arrivée de Rabiot constitue un vrai coup pour l’AC Milan. « L'AC Milan est en pleine construction, mais avec l'arrivée de Rabiot, sa valeur a augmenté de 80 %. Le potentiel de l'AC Milan a augmenté, mais il n'est pas au même niveau que celui de Naples » a déclaré l'ancien joueur pour TMW Radio.