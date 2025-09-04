OM : La catastrophe annoncée !

L'Olympique de Marseille se prépare à retrouver la Ligue des champions avec un tirage compliqué, héritant notamment de Liverpool et du Real Madrid. Les prévisions d'Opta sont peu encourageantes, l’algorithme n’accordant que 4,28 % de chances au club phocéen d'atteindre le top 8, prévoyant ainsi une élimination précoce dès la phase de ligue.
L’Olympique de Marseille est désormais fixé sur ce qui l’attend en Ligue des champions. La bande à Roberto De Zerbi aura l’occasion de recevoir à l’Orange Vélodrome Liverpool, l’Atalanta Bergame, l’Ajax Amsterdam et Newcastle, et se déplacera sur la pelouse du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting Portugal et de l’Union Saint-Gilloise. Un parcours relevé, à tel point qu’Opta ne voit pas l’OM aller très loin.
Opta très pessimiste pour L’OM
L’algorithme du spécialiste des données sportives se montre peu optimiste pour l’OM en prédisant une élimination dès la phase de ligue, avec une 31e place sur 36, derrière le club chypriote de Pafos. Pour Opta, il n’y a que 4,28 % de chances de voir l’OM finir dans le top 8, tandis que le PSG pourrait finir 5e, et l’AS Monaco 21e.
« On sait très bien qu'on ne va pas la gagner »
Interrogé après le tirage au sort, Pablo Longoria avait expliqué que le club phocéen « n'avait pas d'objectif précis cette année en Ligue des champions », un point de vue partagé par le directeur sportif Medhi Benatia, sur Canal+ : « Il n'y a pas de pression, on est là pour voir ce que l'on peut faire. On sait très bien qu'on ne va pas la gagner. On a une équipe qui est capable, un grand entraîneur, et on a toujours envie de bien figurer, mais on sait que ça va être difficile. »