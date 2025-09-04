OM : La catastrophe annoncée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L'Olympique de Marseille se prépare à retrouver la Ligue des champions avec un tirage compliqué, héritant notamment de Liverpool et du Real Madrid. Les prévisions d'Opta sont peu encourageantes, l’algorithme n’accordant que 4,28 % de chances au club phocéen d'atteindre le top 8, prévoyant ainsi une élimination précoce dès la phase de ligue.

L’Olympique de Marseille est désormais fixé sur ce qui l’attend en Ligue des champions. La bande à Roberto De Zerbi aura l’occasion de recevoir à l’Orange Vélodrome Liverpool, l’Atalanta Bergame, l’Ajax Amsterdam et Newcastle, et se déplacera sur la pelouse du Real Madrid, du Club Bruges, du Sporting Portugal et de l’Union Saint-Gilloise. Un parcours relevé, à tel point qu’Opta ne voit pas l’OM aller très loin.

Opta très pessimiste pour L’OM L’algorithme du spécialiste des données sportives se montre peu optimiste pour l’OM en prédisant une élimination dès la phase de ligue, avec une 31e place sur 36, derrière le club chypriote de Pafos. Pour Opta, il n’y a que 4,28 % de chances de voir l’OM finir dans le top 8, tandis que le PSG pourrait finir 5e, et l’AS Monaco 21e.