Clash à l'OM : Un joueur fracassé en direct à la radio !

Alors qu'il connait un début de saison compliqué sur le plan sportif avec l'OM, Leonardo Balerdi est pourtant considéré comme un élément incontournable de l'effectif comme en témoigne son statut de capitaine. Mais en direct sur RMC Sport cette semaine, Christophe Dugarry n'a pas hésité à clasher ouvertement le défenseur central argentin.
Malgré les sollicitations dont il a fait l'objet cet été sur le marché des transferts, Leonardo Balerdi (26 ans) a été jugé intransférable par les dirigeants de l'OM qui n'ont pas écouté la moindre offre au sujet de leur capitaine. Mais le défenseur central argentin, à l'image de son équipe, peine à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison, et Balerdi est d'ailleurs loin de faire l'unanimité chez les observateurs. En direct sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry a dézingué le capitaine de l'OM.
Dugarry clashe Balerdi
« Les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai essayé mais je n’ai jamais apprécié ses qualités de footballeur. Dès le départ, je n’ai pas été subjugué par ses qualités. J’ai essayé d’avoir une approche différente et j’ai été en partie convaincu par ses différents entraîneurs à l’OM qui l’ont tous mis titulaire. Je me suis dit : "tu n’y comprends rien, le poste de défenseur ce n’est pas ton truc." J’ai essayé mais je n’y arrive toujours pas. Pour moi, c’est un faux bon joueur. Il est élégant, plutôt adroit techniquement, beau à voir jouer mais il n’y a rien derrière », lâche le champion du Monde 98 au sujet de Balerdi et de ses performances à l'OM.
« Ça me pique les yeux »
« Il me fait penser à Kehrer. Je l’ai vu arriver élégant, beau gosse, rapide, sûr de lui, des relances et techniquement correct, et tu vois des boulettes matchs après match. Il y a des moments de concentration, des moments où il disparaît. Balerdi c’est pareil. Comme c’est un Argentin on pense qu’il a la grinta et que ça va suffire. Mais quand on a autant de manques et de réflexion, (…) ça me pique les yeux. Je ne le vois jamais faire trois bons matchs d’affilée. J’aimerais qu’il y ait une vraie concurrence à l’OM et que l’OM essaye sans Balerdi et je suis curieux de voir si l’OM sera moins fort », poursuit l'ancien attaquant de l'OM. Pas sûr que Leonardo Balerdi apprécie...