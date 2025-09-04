Clash à l'OM : Un joueur fracassé en direct à la radio !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il connait un début de saison compliqué sur le plan sportif avec l'OM, Leonardo Balerdi est pourtant considéré comme un élément incontournable de l'effectif comme en témoigne son statut de capitaine. Mais en direct sur RMC Sport cette semaine, Christophe Dugarry n'a pas hésité à clasher ouvertement le défenseur central argentin.

Malgré les sollicitations dont il a fait l'objet cet été sur le marché des transferts, Leonardo Balerdi (26 ans) a été jugé intransférable par les dirigeants de l'OM qui n'ont pas écouté la moindre offre au sujet de leur capitaine. Mais le défenseur central argentin, à l'image de son équipe, peine à retrouver son meilleur niveau en ce début de saison, et Balerdi est d'ailleurs loin de faire l'unanimité chez les observateurs. En direct sur les ondes de RMC Sport, Christophe Dugarry a dézingué le capitaine de l'OM.

Dugarry clashe Balerdi « Les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai essayé mais je n’ai jamais apprécié ses qualités de footballeur. Dès le départ, je n’ai pas été subjugué par ses qualités. J’ai essayé d’avoir une approche différente et j’ai été en partie convaincu par ses différents entraîneurs à l’OM qui l’ont tous mis titulaire. Je me suis dit : "tu n’y comprends rien, le poste de défenseur ce n’est pas ton truc." J’ai essayé mais je n’y arrive toujours pas. Pour moi, c’est un faux bon joueur. Il est élégant, plutôt adroit techniquement, beau à voir jouer mais il n’y a rien derrière », lâche le champion du Monde 98 au sujet de Balerdi et de ses performances à l'OM.