«Une bombe» à l’OM, Hanouna annonce du lourd !

Actuellement avec l’équipe de France pour affronter l’Ukraine et l’Islande, Benjamin Pavard ne retrouvera pas Milan après la trêve. En effet, lors du dernier jour du mercato, le défenseur a signé avec l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pavard va donc débarquer à Marseille, où on s’apprête à découvrir quelqu’un d’extraordinaire selon Cyril Hanouna.

Le dernier jour du mercato aura encore une fois été animé à l’OM. En effet, le club phocéen a officialisé de nombreuses arrivées. L’une d’elles a d’ailleurs fait plus parler que les autres, celle de Benjamin Pavard. Evoluant précédemment à l’Inter Milan, l’international français intègre l’effectif de Roberto De Zerbi sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Après la trêve internationale, on aura donc l’occasion de voir Pavard sous le maillot de l’OM.

« C’est une bombe de gars » Benjamin Pavard débarquera donc d’ici quelques jours à Marseille. Un homme que Cyril Hanouna tient en haute estime. Sur le plateau de Tout Beau Tout Neuf, le présentateur a confié à propos du nouveau joueur de l’OM : « Pavard, c’est un pote à moi. Je l’adore. Benjamin Pavard, c’est l’un des footballeurs les plus drôles que je connais. C’est une bombe de gars ».