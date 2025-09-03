OM : Transfert annulé à cause de l’argent, c’est confirmé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors qu’il semblait tout proche de rejoindre l’OM, Dani Ceballos a finalement choisi de rester au Real Madrid, dans l’espoir de convaincre Xabi Alonso et de gagner du temps de jeu. Un revirement qui aurait suscité la colère de Pablo Longoria. Mais que s’est-il réellement passé ? La presse espagnole lève le voile sur les dessous de ce dossier.

Tout semblait bouclé. Dani Ceballos, en manque de temps de jeu au Real Madrid, avait donné son feu vert à un départ vers l'OM dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le club olympien et la Maison Blanche s’étaient entendus sur les modalités du deal, et le transfert n’attendait plus que la signature du joueur. Mais coup de théâtre : Ceballos a demandé un temps de réflexion de dernière minute, gelant l’opération. Un retournement brutal pour l’OM, qui pensait tenir un renfort d’envergure au milieu de terrain.

L'explication de l'OM sur Ceballos Questionné sur cette opération Ceballos, Pablo Longoria avait salué l'attitude du Real Madrid. « Ce sont des situations de mercato, tout peut rapidement bouger. Oui, on était vraiment intéressés (par Ceballos), vraiment, mais bon, il y a des circonstances qu’on ne peut pas contrôler en tant que club. Mais comme toujours, le Real Madrid a fait preuve de classe, et s’est toujours bien comporté » a confié le président de l'OM. Mais que s'est-il vraiment passé dans ce dossier ?