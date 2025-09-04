OM : Balerdi quitte Marseille, l’énorme soulagement !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison plus que délicat, Leonardo Balerdi est sous le feu des critiques, notamment après sa grosse erreur contre l'OL qui a provoqué l'expulsion de CJ Egan-Riley et indirectement la défaite de l'OM. Mais le capitaine marseillais a temporairement quitté la cité phocéenne pour rejoindre la sélection argentine où il peut se ressourcer, loin des critiques.

Après un mercato intense et des ambitions élevées fièrement affichées, l'OM a rapidement déchanté en ce début de saison. En effet, le club phocéen s'est incliné à Rennes (0-1) et à Lyon (0-1) avec entre ces deux matches une victoire peu convaincante au Vélodrome face au Paris FC (5-2). Un bilan bien maigre de 3 points en 3 journées qui modifient déjà les ambitions de l'OM.

Balerdi sous le feu des critiques Et un homme symbolise clairement les problèmes défensifs actuels de l'OM : Leonardo Balerdi. Loin d'être irréprochable sur le but de Ludovic Blas à Rennes, le capitaine marseillais était totalement dépassé à Lyon comme en témoigne sa passe raté qui conduit à l'expulsion de CJ Egan-Riley. Mais l'Argentin assume ses responsabilités. « C’est très dur. On était venu chercher les trois points. Après l’erreur, je prends la responsabilité de l’expulsion de CJ. C’est moi qui ai commencé. C’était triste comme soirée. C’est une défaite, c’est dur. Il faudra réfléchir à ce qu’on a fait de mal pour repartir. Mais aujourd’hui, c’est très dur (…) Il faut se tranquilliser, car une défaite comme ça, c’est très dur pour la tête. Il faut profiter de la trêve, rester humbles. On a fait de bonnes choses mais ce soir (dimanche, ndlr), ce n’était pas le cas. On a un long chemin », confiait Leonardo Balerdi après la défaite à Lyon.