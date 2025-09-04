Décision fracassante de De Zerbi : Le coup de tonnerre réclamé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il en a fait son capitaine à son arrivée à l’OM l’année dernière, Roberto De Zerbi pourrait-il retirer le brassard à Leonardo Balerdi ? Le journaliste Florent Germain a lancé l’idée, estimant que le capitanat met peut-être trop de pression au défenseur argentin, qui réalise un début de saison très décevant.

« Il garde la confiance de l’OM malgré tout. » Comme l’a expliqué le journaliste Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC, malgré son début de saison raté, Leonardo Balerdi a encore la confiance de l’OM et de Roberto De Zerbi. Avec les nombreuses arrivées en défense, notamment celles de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, le club estime qu’il sera mieux entouré et peut-être plus libéré.

« Il est en concurrence surtout avec Pavard » « Le club est convaincu que mieux entouré avec des joueurs expérimentés comme ce sera le cas, peut-être qu’il pourra jouer un peu plus libéré. Il aura peut-être moins de pression d’être le taulier de la défense », a expliqué Florent Germain. « Il a un avantage, c’est que De Zerbi déteste avoir deux gauchers dans l’axe de la défense. Il veut toujours un gaucher et un droitier. Donc par rapport à Aguerd et Medina, finalement il est en concurrence surtout avec Benjamin Pavard qui lui peut jouer latéral droit. »