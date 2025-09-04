Pavard : Coup de théâtre à l’OM, le changement que personne n’a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a réussi à boucler le retour en Ligue 1 de Benjamin Pavard, prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat estimée à 15M€. Une arrivée qui n'est évidemment pas sans conséquence dans le vestiaire et qui pourrait avoir un impact sur la situation de Leonardo Balerdi. A tel point que Roberto De Zerbi envisagerait une petite surprise avec son capitaine.

Dans les dernières heures du mercato, l'OM a mis le feu au marché en renforçant notamment son secteur défensif qui a affiché ses faiblesses lors des trois premières journées de Ligue 1. Ainsi, Benjamin Pavard a été prêté par l'Inter Milan avec une option d'achat avoisinant les 15M€ tandis que Nayef Aguerd a débarqué en provenance de West Ham pour 23M€.

Balerdi victime de l'arrivée de Pavard ? Difficile de ne pas y voir un coup dur pour Leonardo Balerdi, clairement pointé du doigt depuis le début de la saison. A tel point point que l'idée de voir le capitaine de l'OM sortir du onze de départ pour installer une charnière composé par les deux nouvelles recrues ne paraît pas utopique.