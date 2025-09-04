«Je ne supporte pas», une légende de l’OM claque la porte !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir réussi au fil de ses 14 saisons passées à l'OM à s'imposer comme une véritable légende du club, Steve Mandanda avait finalement quitté le Vélodrome par la petite porte à l'été 2022 en raison de son faible temps de jeu. Et l'ex-international français a visiblement eu beaucoup de mal à digérer les circonstances de son départ de l'OM pour le Stade Rennais.

Passé par l'OM entre 2007 et 2016, puisque entre 2017 et 2022, Steve Mandanda (40 ans) aura marqué l'histoire du club phocéen. Mais la fin de son aventure au Vélodrome n'a pas été simple, puisque l'ancien gardien de l'équipe de France était barré par Pau Lopez lors de son ultime saison sous le maillot de l'OM. Mandanda a donc décidé de claquer la porte pour aller relever un nouveau défi au Stade Rennais à l'été 2022, et quelques mois plus tard au micro de Canal +, il décidait de régler ses comptes avec la direction marseillaise.

« C’est quelque chose que je ne supporte pas » « J’aurais pu rester à Marseille, je finis tranquille. Je joue, je ne joue pas, je joue quelques matchs... Mais ce que j’ai vécu la saison dernière, ça a été trop difficile à supporter pour moi. Être sur le banc, ne pas jouer, c’est quelque chose que je ne supporte pas », a sèchement indiqué Steve Mandanda, qui n'a pas supporté d'être relégué au statut de remplaçant sans avoir droit à la moindre explication de la part des dirigeants de l'OM : « J’aurais aimé un peu plus de respect des dirigeants ? Sûrement mais ça ne s’est pas passé de cette façon. Je comprends que les dirigeants de l’OM partent sur une autre idée, un autre projet. Ça leur donne raison aujourd’hui parce que Pau (Lopez, ndlr) est performant et fait une très belle saison », avouait d'ailleurs Mandanda.